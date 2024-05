Каждый работник – лидер? Стратегия управления людьми в МакДональдсе

Тереза Трепачева, директор по работе с людьми МакДональдз в Украине, Чехии и Словакии, рассказала о культуре как факторе успеха в бизнесе, о вызовах войны и международном опыте, который помогает расти

ТРИ СТРАНЫ – ОДНА КОМАНДА

В прошлом году МакДональдз в Украине, Чехии и Словакии объединили бизнес Теперь для компании эти три страны являются одним рынком. Расскажите с чем связано это решение?

Так, объединение прошло в апреле 2023 года. Решение об объединении принималось еще в начале 2022 года, но оно не было связано с полномасштабным вторжением в Украину. Мы объединили наш бизнес в Украине, Чехии и Словакии исключительно для оптимизации процессов и повышения эффективности использования ресурсов. В Украине сейчас 117 ресторанов (работают 101), в Чехии – 121, в Словакии – 43. Но вместе – у нас почти 300 ресторанов, и управлять одновременно большим количеством заведений более эффективно для МакДональдз.

Если бы мы существовали отдельно, в каждой стране у нас должно быть по лидерской команде, и департаменты отвечали бы только за одну страну. С одной стороны это нерационально увеличивает штат работников, а с другой – дает меньше возможностей развития сотрудникам, ведь так они работают над менее масштабными проектами.

С точки зрения HR , какие изменения повлекло это объединение и как они повлияли на ваших работников?

Прежде всего изменилась организационная структура. Теперь у нас одна лидерская команда на весь наш рынок и большинство департаментов полностью интегрированы. Вот уже год почти все новые решения разрабатываются сразу на три страны, а проекты и инициативы, созданные в одной стране, адаптируются и реализуются в двух других.

В наибольшей степени изменения почувствовали сотрудники офиса: стало больше профессиональных вызовов, налажен постоянный процесс обмена международным опытом, а вместе с тем появилось еще больше возможностей профессионального и карьерного развития. Это и есть ключевые изменения.

На работников ресторанов объединение также оказывает влияние, но не напрямую. Например, благодаря тому, что офис стал более эффективным, мы можем внедрять новые мотивационные и обучающие программы, хорошо зарекомендовавшие себя в других странах.

Тереза Трепачева с украинскими и чешскими коллегами в Киеве, 2024

Какие вызовы предстали перед компанией с точки зрения управления персоналом после объединения стран?

Культура – весомый фактор успеха любой организации. МакДональдз глобальный бизнес, поэтому наша корпоративная культура неизменна вне зависимости от того, где мы работаем. Но этого не скажешь о национальной культуре – локальные особенности всегда есть и они в любом случае будут влиять на взаимодействие. В первые месяцы после объединения трех стран мы увидели, что, несмотря на значительное количество схожих черт между украинцами, чехами и словаками, есть также моменты, где мы отличаемся в привычках, подходах к работе и т.д.

Да, мы взяли за основу теорию культурных измерений Г. Хофстеде, чтобы лучше исследовать наши национальные особенности, и разработали стратегию культурной интеграции. Она заключалась в том, чтобы "строить фундамент на нашем сходстве и становиться сильнее благодаря нашему отличию" ( build on our similarities and get stronger on our differences ). Чтобы наладить взаимодействие, мы внедрили программу межкультурного взаимодействия Power of Unity : проводили неформальные встречи между работниками из разных стран, в том числе создали платформу для таких встреч 1 на 1; запустили серию фановых тестов о культуре, истории, языке и традициях наших стран с тематическими призами; организовали межкультурную конференцию и многое другое.

Но ключевым двигателем к культурной интеграции стали не отдельные инициативы, а совместная корпоративная культура и ценности МакДональдз, а также ежедневное взаимодействие коллег из разных стран и командная работа над проектами. Чтобы достичь этого, нам понадобилось менее года. Сейчас мы не видим никаких культурных барьеров – наш рынок един и сильнее, чем когда-либо раньше.

Конечно, вызовом стала и война в Украине. Из-за интеграции департаментов теперь у руководителей есть подчиненные из других стран, и наоборот. Чтобы новая структура заработала, команды должны научиться работать вместе. Для этого важно встречаться и общаться лично, а не только онлайн. Но в условиях войны в одной из стран это стало гораздо сложнее.

Вам уже удалось побывать в Украине? Если да, какие впечатления у вас остались от поездки, и помогло ли вам это с точки зрения управления командой?

Да, мне удалось посетить Украину одной из первых среди наших чешских и словацких коллег – я была во Львове и в Киеве в марте этого года.

Работать с людьми рек над общими проектами и не видеть их лично – это непросто. Конечно, я встречала несколько украинских коллег и раньше, когда они приезжали в Прагу и Братиславу. Но поездка в Киев стала возможностью увидеться со всеми коллегами из офиса и пообщаться с командами наших украинских ресторанов.

В Чехии и Словакии мы глубоко сопереживаем украинским коллегам и всему украинскому народу. Но в действительности – невозможно понять сквозь что украинцы проходят каждый день, если ты физически не находился в тех же условиях, не слышал сигнала воздушной тревоги на уши, не видел этого граничного состояния жизни и войны, в котором сегодня находятся украинцы. Поэтому для меня это было лично важно – хоть на несколько дней погрузиться в обыденность нашей украинской части команды. Чтобы почувствовать и понять их лучше, чтобы узнать как я лично и МакДональдз как компания может поддержать наших людей.

Я чувствую, что эта поездка сменила меня. Я эмоционально сблизилась с нашей украинской командой, прониклась их искренностью и всеобъемлющей доброжелательностью, увидела невероятную стойкость украинцев. Это помогло наладить еще лучший контакт, и это уже сейчас помогает нам эффективнее взаимодействовать.

ПЕРВОЕ МЕСТО РАБОТЫ

МакДональдс часто становится первым местом работы. На какой карьерный путь может рассчитывать новичок, начинающий работать в ресторане?

В МакДональдсе разработана "Карьерная карта" – мощный инструмент, благодаря которому каждый видит свои возможности роста от работника заведения до директора ресторана. Мы очень рады, что 99% директоров ресторанов МакДональдз в Украине начинали свою карьеру как работники ресторанов, некоторые из них достигли этой должности менее чем за три года работы, а 11 сотрудников стали директорами ресторанов до 25 лет.

В то же время, карьерный рост работников не ограничивается конкретными должностями и работой именно в ресторанах. Есть реальные возможности, чтобы перейти работать из ресторана в офис – сейчас 41% работников центрального офиса начинали свою карьеру в ресторане МакДональдз, и три из них входят в международную лидерскую команду.

Как выглядит первый день нового сотрудника в вашей компании? На что он может надеяться? Как ему будут помогать войти в новую профессию, новую команду и т.д.?

Для новых работников в ресторанах и офисе разработана четкая структура адаптации персонала. Комплексная программа позволяет человеку с первых дней познакомиться с культурой, ценностями компании, получить план интеграции в компанию и команду, узнать возможности карьерного развития. Все новые работники обязательно проходят обучающие курсы на темы принятия, принадлежности, равенства и взаимоуважения в коллективе.

После процесса адаптации новые сотрудники офиса имеют серию встреч с коллегами из разных отделов, чтобы узнать больше об организации и распределении обязанностей. А работники ресторанов в течение двух недель проходят обучение в зоне производства или обслуживания. Все это время обучение, конечно, оплачивается.

Мы также подключаем всех новых сотрудников в нашу внутреннюю социальную сеть, где они с первого дня могут безопасно переписываться с коллегами, читать новости компании и сообщения других работников в нашем сообществе. Уже 96% наших сотрудников активировали свои аккаунты, и мы видим высокую вовлеченность, поскольку 95% сотрудников посещают эту платформу не менее 10 дней в месяц.

Известно, что в ресторанах МакДональдз нанимают без опыта работы. В таком случае, на что вы смотрите, выбирая кандидатов? Назовите ключевую компетенцию, которую вы считаете во время рекрутинга.

Система найма, мотивации и развития людей в МакДональдзе основана на том, чтобы работник был лидером, и прежде всего – лидером для себя. Мы ищем людей с внутренним лидерством, ведь они умеют находить возможности в разных ситуациях, брать на себя ответственность, принимать правильные решения и продолжать работать в команде и беспокоиться о других.

Для определения и развития лидерских качеств в нашей компании существует модель BEST . В ней предвидены три мастерства – мастерство исполнения, мастерство в стратегии и мастерство в управлении талантами – и четыре базовых компетенции – любознательность, гибкость мышления, устойчивость и умение строить связи. Мы ищем людей, которые демонстрируют эти мастерства и компетенции и проводим разнообразные учения для их развития. Модель BEST – это алфавит для лидеров в МакДональдсе .

УЧЕНИЕ И КАРЬЕРА

Для ресторанной отрасли, как и для ритейла, нормальной является достаточно высокая текучесть кадров. Что вы делаете, чтобы содержать работников?

Мы предоставляем мощный пакет бенефитов нашим работникам и создаем благоприятные условия труда. Кроме официальной заработной платы, которая является конкурентной и регулярно пересматривается (в 2024 году повысили зарплаты в среднем на 15%, в 2023 году – на 20%), работники наших ресторанов могут получить дополнительный ежемесячный бонус, а также дополнительный доход от различных мотивационных программ, подключить корпоративное медицинское страхование. То есть мы предлагаем людям стабильность, безопасность и благополучие. Это то, что привлекает их приходить работать в МакДональдсе и это то, благодаря чему они остаются с нами.

Кроме того, важную роль в содержании работников играют возможности обучения и карьерного роста. Условно, работник приходит в МакДональдс на лето или во время учебы в университете. Это его первое место работы, он рассматривал это как подработку. Но со временем он начинает видеть, что здесь можно учиться и расти. Проходит один курс, другой. Показывает хорошие результаты и получает повышение. Это мотивирует людей оставаться. Они отчетливо видят, что могут превратить подработку в успешную карьеру. И то, что 99% директоров ресторанов МакДональдз начинали карьеру с обычных работников заведений, красноречиво об этом свидетельствует.

Вы много говорите о развитии людей. А как именно происходит обучение в МакДональдсе ?

Общая философия планирования и развития карьеры в компании предполагает, что "твой путь обучения и развития принадлежит тебе, но ты не идешь по нему наедине". Именно поэтому мы предоставляем разные возможности обучения: онлайн и онлайн курсы, а также онлайн платформы для самостоятельного обучения и развития компетенций модели BEST .

Мы понимаем, что мир становится все более динамичным, а представители поколения Y и Z стремятся к быстрому развитию, поэтому мы постоянно обновляем существующие курсы и внедряем новые. Например, в этом году запустили в Украине шестимесячную программу JUMP для менеджеров среднего звена ресторанов – руководителей отделов и лидеров смен – которая дает возможность ускоренного развития до должности директора ресторана. На первый набор программы подали почти 300 аппликантов, из которых было отобрано 30 участников. По окончании учебного курса они овладеют всеми необходимыми навыками для дальнейшего повышения.

Визит коллег из Чехии в один из киевских ресторанов МакДональдз

Но курсы – это не единственный способ обучения в компании. Мы используем принцип смешанного обучения, где 70% – это обучение благодаря практическому опыту, 20% – взаимодействие с экспертами, коллегами, обратная связь от руководителя и 10% – это семинары и курсы.

В связи с диджитализацией и другими инновациями прогнозируется резкое сокращение численности персонала по всему миру. Как ваша компания балансирует между внедрением технологических инноваций, таких как самообслуживание и цифровые заказы и сохранением персонала и рабочих мест?

Внедрение новых технологий является одной из составляющих нашей глобальной стратегии, ведь МакДональдс – высокотехнологичная компания. На кухне, например, технологии помогают облегчить процессы приготовления пищи и контролировать стандарты качества и безопасности. Для клиентов технологии улучшают опыт: заказы через терминалы самообслуживания в зале, персонализированные ваучеры в приложении МакДональдз.

Люди будут нужны всегда, просто их задачи будут меняться и даже будут интереснее, ведь значительную часть "рутины" и ручной работы можно будет автоматизировать.

Все эти цифровые решения создают современную комфортабельную атмосферу и помогают командам ресторанов. Они позволяют экономить время, которое раньше тратили, например, на оформление заказов на кассе, и больше взаимодействовать с клиентами и предоставлять им лучший сервис. А менеджеры получают больше времени на развитие и обучение своих команд. Поэтому люди потребуются всегда, просто их задачи будут меняться и даже будут интереснее, ведь значительную часть "рутины" и ручной работы можно будет автоматизировать, а на первый план будут выходить лидерские навыки.

КУЛЬТУРА ИНКЛЮЗИВНОСТИ И ПОДДЕРЖКА УКРАИНЫ

Можете ли вы рассказать о подходе вашей компании к обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности в командах МакДональдз?

Культура DEI (Diversity, Equality, Inclusion) очень важна для нашей корпоративной среды. Мы уделяем большое внимание развитию культуры инклюзивности и поддержке наших людей. Для этого у нас есть специальные учебные классы по ненасильственному общению, курс восстановления навыков после длительного отсутствия (например, после декретного отпуска), курс управления стрессом, поддержание ментального здоровья работников (распознавание ПТСР после тестирования своего психического состояния и профессиональная анонимная помощь при необходимости).

Среди работников МакДональдз в Украине есть 400 человек с инвалидностью, из них более 150 – с нарушением слуха. Мы адаптировали обучение в соответствии с их потребностями, чтобы у них были возможности для карьерного роста. Уже несколько таких работников получили повышение и занимают менеджерские позиции в ресторанах. Также у нас есть политики предотвращения дискриминации на рабочем месте, которых соблюдают все работники.

Компания принадлежит к сообществу "Бизнес без барьеров", созданному по инициативе первой леди ради того, чтобы безбарьерность стала обычной практикой для бизнесов в Украине. В этом году мы значительно расширили понимание культуры DEI. В настоящее время почти 400 сотрудников МакДональдз служат в ВСУ, поэтому для остальной команды компания внедрила семинары по корректному взаимодействию с ветеранами, чтобы поддержать их реинтеграцию в гражданскую жизнь и возвращение на должности, которые они занимали у МакДональдза до мобилизации. Уже более 800 наших работников прошли эти семинары, и в дальнейшем мы планируем общаться об этом с еще большим количеством наших работников и обеспечивать безбарьерную среду в МакДональдсе.

Ваша компания – одна из тех, кто не оставил Украину в самые тяжелые времена. Я благодарю вас за это. Как изменилась ваша кадровая политика после полномасштабного вторжения России в Украину? Какие новые элементы были добавлены в стандарты вашей кадровой политики?

Наши подходы и политики не изменились. Напротив, мы стали еще больше заботиться о наших сотрудниках. Когда началось вторжение, прежде всего мы позаботились о 10 000 работниках – всегда были на связи, продолжали выплачивать зарплату в полном объеме, когда рестораны временно не работали, предоставляли медицинское страхование, помогали с релокацией и делали многое другое, чтобы поддержать наших людей и их. семьи.

Когда возобновляли работу ресторанов, сфокусировались на физической безопасности – ввели расширенные процедуры безопасности ради работников и посетителей. Во время воздушной тревоги наши рестораны закрываются за 5-7 минут, а работники переходят в укрытие, но компания продолжает выплачивать работникам полную заработную плату за эти часы. К примеру, за первые три месяца этого года в Киеве было около 100 часов воздушной тревоги, а в Днепре – около 500, которые совпадали с рабочими часами ресторанов. Эти часы полностью оплачены, несмотря на то, что заведения были закрыты и не могли получать доход.

Также сотрудники ресторанов, которые работают на праздники, получают двойную ставку, как и до полномасштабного вторжения, хотя в Украине праздничные дни сейчас не считаются выходными. А все наши мобилизованные работники продолжают получать полную зарплату, что также не законодательное требование, а инициатива компании и стремление поддерживать наших людей.

Эти и другие решения – отражение наших ценностей, ведь МакДональдс – это бизнес, который делают люди и людям. И мы неизменно следуем этому указателю.