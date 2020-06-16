ОГХК заключило договора на продажу сырья с Керамплюс Кучука

Объединенная горно-химическая корпорация и ООО "Керамплюс" бизнесмена Виталия Кучука в начале июня заключили договора на продажу продукции ОГХК на 200 млн гривен. Об этом сообщает издание "Минпром".

"Керамплюс" уже занималась перепродажей продукции филиала ОГХК — Вольногорского ГМК в начале 90-х годов.

По данным участников титанового рынка, "Керамплюс" пока единственный трейдер ОГХК и позиционируется как эксклюзивный поставщик.

В. Кучук не новый человек в титановой отрасли и одно время возглавлял Запорожский титано-магниевый комбинат.

Виталий Кучук и его партнер Дмитрий Визгалов занимались скупкой продукции Вольногоркого ГМК по ценам значительно ниже рынка, пока его структуры не были вытеснены трейдерами бизнесмена Дмитрия Фирташа в 2004 году.

Врио главы правления ОГХК Питер Дэвис и глава ФГИ Дмитрий Сенниченко обвиняли предыдущее руководство ОГХК в коррупции, а именно — занижении цен на продукцию компании при продаже на экспорт и обещали заключать договора напрямую с переработчиками.

Однако сравнение договорных цен с "Керамплюс" и рыночных также свидетельствует о значительном занижении цен. А сама "Керамплюс" является классическим посредником, покупая продукцию для перепродажи.

Стоимость продукции ОГХК при покупке на внутреннем рынке, грн/т во 2 квартале 2020:

Ставролит Циркон (КЦЗ) Циркоп (КЦП) Рутил Ильменит Рынок 2400 37935 39340 34563 7868 Керамплюс 1700 35200 37600 33600 5550

Данные: аналитические издания Украины, опрос игроков рынка

Как сообщалось, с апреля врио главы правления ОГХК является экс-сотрудник российского Гленкор Дэвис.

"Керамплюс" — торговая компания, которая специализируется на продаже сырья металлургической, литейной, машиностроительной, стекольной и огнеупорной промышленности и входит в сеть глобальных офшоров MCD LTD (Mineral&Chemicals Distribution) с главным офисом на Кипре.