ОГХК заключило договора на продажу сырья с Керамплюс Кучука

Объединенная горно-химическая корпорация и ООО "Керамплюс" бизнесмена Виталия Кучука в начале июня заключили договора на продажу продукции ОГХК на 200 млн гривен. Об этом сообщает издание "Минпром".
"Керамплюс" уже занималась перепродажей продукции филиала ОГХК — Вольногорского ГМК в начале 90-х годов.
По данным участников титанового рынка, "Керамплюс" пока единственный трейдер ОГХК и позиционируется как эксклюзивный поставщик.
В. Кучук не новый человек в титановой отрасли и одно время возглавлял Запорожский титано-магниевый комбинат.
Виталий Кучук и его партнер Дмитрий Визгалов занимались скупкой продукции Вольногоркого ГМК по ценам значительно ниже рынка, пока его структуры не были вытеснены трейдерами бизнесмена Дмитрия Фирташа в 2004 году.
Врио главы правления ОГХК Питер Дэвис и глава ФГИ Дмитрий Сенниченко обвиняли предыдущее руководство ОГХК в коррупции, а именно — занижении цен на продукцию компании при продаже на экспорт и обещали заключать договора напрямую с переработчиками.
Однако сравнение договорных цен с "Керамплюс" и рыночных также свидетельствует о значительном занижении цен. А сама "Керамплюс" является классическим посредником, покупая продукцию для перепродажи.
Стоимость продукции ОГХК при покупке на внутреннем рынке, грн/т во 2 квартале 2020:
|Ставролит
|Циркон (КЦЗ)
|Циркоп (КЦП)
|Рутил
|Ильменит
|Рынок
|2400
|37935
|39340
|34563
|7868
|Керамплюс
|1700
|35200
|37600
|33600
|5550
Данные: аналитические издания Украины, опрос игроков рынка
Как сообщалось, с апреля врио главы правления ОГХК является экс-сотрудник российского Гленкор Дэвис.
"Керамплюс" — торговая компания, которая специализируется на продаже сырья металлургической, литейной, машиностроительной, стекольной и огнеупорной промышленности и входит в сеть глобальных офшоров MCD LTD (Mineral&Chemicals Distribution) с главным офисом на Кипре.