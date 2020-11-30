Philip Morris призывает власти пересмотреть четырехкратное повышение налога на IQOS

Генеральный директор ЧАО "Филип Моррис Украина" Костас Салварас просит украинские власти поддержать более постепенное повышение ставки налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева. Об этом говорится в открытом письме главы компании президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

"Резкое 320%-ное повышение налога, вступающее в силу с 1 января 2021 года, будет иметь катастрофические последствия для более 1 млн совершеннолетних потребителей, доходов государственного бюджета, наших инвестиций в украинскую экономику и наших сотрудников. В нынешних экономических реалиях ни один "законопослушный" бизнес не сможет пережить повышение налога на 320% без разрушительных последствий для рынка и экономики страны", — считает он.

Среди таких последствий называется потеря реальных и потенциальных инвестиций, рост уровня контрабанды, конфликт с законодательством Европейского союза и лишение бывших курильщиков, которые перешли на менее вредную альтернативу сигаретам, шансов снизить риски для здоровья.

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Гендиректор "Филип Моррис Украина" отмечает, что представители компании в течение года постоянно сообщали в госорганы о существующей проблеме, но она до сих пор остается нерешенной.

"Мы настоятельно просим правительство отойти от практики непредсказуемой и нестабильной налоговой политики, негативно отражающейся как на отношении инвесторов, так и на экономике страны. Повышение налогов должно быть постепенным, а не четырехкратным", — говорится в письме.

Напомним, указанные изменения в Налоговый кодекс Верховная Рада внесла еще 16 января, однако он был подписан и вступил в силу лишь в мае.

Отметим также, что за три года доходы Philip Morris от продаж IQOS увеличились в 7 раз.