Бизнес 20 минут назад

Собственник "Альта Капитал" требует в суде от Mind.ua компенсацию в 1 млн и домен сайта

Против издания массово подают иски

Собственник "Альта Капитал" требует в суде от Mind.ua компенсацию в 1 млн и домен сайта Собственник "Альта Капитал" требует в суде от Mind.ua компенсацию в 1 млн и домен сайта

Вадим Гордиевский, учредитель финансовой компании "Альта Капитал" и глава наблюдательного совета инвестиционного фонда "Франклин", подал в суд на издание Mind.ua.

Об этом сообщают Vesti.ua

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Причиной иска стала публикация на сайте издания, которая, по оценке истца, содержит ряд непроверенных заявлений и порочит деловую репутацию. Вадим Гордиевский требует в суде у издателя сайта ООО "Фьючер Медиа" права на домен Mind.ua в качестве компенсации морального ущерба и выплатить 1 млн грн.

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"Отдельные журналисты в Украине дискредитируют свою благородную профессию. Отдельные издания порой также забывают, что нужно быть объективным, а не работать на чьи-то частные интересы. Для финансовой компании "Альта Капитал" деловая репутация — один из главных активов, ведь наши партнеры нам доверяют. Я солидарен с остальными истцами по этой откровенно заказной публикации и готов защищать свое доброе имя в суде. Готовы ли MIND.UA, токсичная журналистка Любовь Величко и дилетант-редактор Евгений Шпитко? Вопрос открытый. Встретимся в суде. Деньги от Mind.ua я также передам на нужды благотворительного фонда Tabletochki", — заявил Вадим Гордиевский.

Хронология событий

  • 22 октября интернет-издание Mind.ua опубликовало материал за авторством журналистки Любови Величко. По мнению целого ряда людей и компаний, подавших в суд на издание, в этой статье они обвиняются в противоправных действиях с опорой на непроверенные факты и без доказательной базы.
  • 26 октября в суд на Mind.ua подала Алена Дегрик Шевцова, CEO LeoGaming и глава финансовой компании "Леогейминг Пей". Она потребовала 1 млн компенсации ущерба чести, достоинству и деловой репутации, а полученные деньги пообещала передать благотворительному фонду Tabletochki. Напомним, Mind.ua уже проигрывало суд по неправдивым публикациям в адрес Алены Дегрик Шевцовой.
  • 27 октября Mind.ua получила иск от коммерческого банка IBOX Bank. Банк потребовал уже 2 млн в качестве компенсации морального ущерба, а также ареста имущества как ООО "Фьючер Медиа", так и журналистки Любовь Величко.

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