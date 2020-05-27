Новые ограничения для табачных компаний выгодны контрабандистам — эксперт

Запретить брендированные пачки сигарет и пачки с округлыми краями, а также их видимую выкладку на витринах магазинов — об этом говорится в проекте закона 2813, который вскоре будет рассматривать Верховная Рада. 5 канал выяснил, что эти и другие нормы нанесут непоправимый удар по экономике, но курильщиков меньше не станет — они будут курить контрабанду.

Проект закона №2813 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака" продвигает антитабачная организация "Життя", которая, по мнению, экономиста, главы Экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, не провела консультации с производителями и экспертами, так как ее миссия состоит в пиаре.

"Подобные организации десятилетиями живут на грантах. Это для них — работа. Научно-экспертного управления Верховной Рады уже выдало свое заключение о проекте 2813 — проект нужно отдать на доработку авторам. Человеческим языком это называется "прекратите писать ерунду", — сказал он.

Для РБК-Украина Кушнирук подготовил глубинное исследование "Столпы экономики: кто и как регулирует табачную промышленность", в котором он пришел к выводу, проект закона 2813 не соответствуют нормам ЕС и способен причинить табачной отрасли и экономике Украины значительный ущерб.

"Инициативы ГО "Життя" приведут к сокращению легального табачного рынка, росту контрабанды и контрафакта, росту потерь бюджета Украины. Кроме того, закон не решает задачу, которая перед ним ставится — уровень табакокурения не уменьшится", — уверен Кушнирук.

По его мнению, нормы законопроекта об унифицированной упаковке или о запрете на производство пачек со скошенными и округлыми краями — просто абсурдны.

Для 0% украинской молодежи в возрасте 18-24 года внешний вид упаковки стал причиной, почему она начинает курить. Такие данные опроса приводит соцслужба InfoSapiens.

Исследование РБК-Украина подчеркивает, что запрет на производство пачек со скошенными краями навредит украинскому экспорту в страны, в которых такого запрета нет, и речь идет о 500 млн долларов ежегодно, которые Украина потеряет. Украинский экспорт идет во многие страны, в том числе в страны ЕС.

Непродуманное регулирование табачной отрасли привело к росту контрабанды до 6,6%, а бюджеты всех уровней потеряли в 2019 году около 4,7 млрд гривен.

"Украина рискует потерять табачную промышленность, которая обеспечивает 6,5% всех налоговых поступлений", — говорится в сюжете 5 канала.