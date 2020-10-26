Алена Дегрик Шевцова судится с Mind.ua. 1 млн выигрыша обещает передать фонду Tabletochki

Глава финансовой компании "Леогейминг Пей" Алена Дегрик Шевцова подала в суд по отношению к интернет-изданию Mind.ua, издателем которого является ООО "Фьючер Медиа".

Об этом сообщает издание Ua.news, в распоряжении которого попало исковое заявление.

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По данным Ua.news, в иске фигурирует недавняя публикация Mind.ua, которая, по мнению истца порочит ее честь, достоинство и деловую репутацию.

"В своём материале Mind.ua сделали ряд заявлений, касающихся деятельности Алены Шевцовой и ФК Леогейминг Пей, совладельцем которой она является. В частности, в иски требуют привлечь к уголовной ответственности журналиста Любовь Величко и истребовать с самого издания 1 млн грн, — сообщает издание.

Напомним, в июле 2020 года Алена Дегрик Шевцова уже выиграла суд о защите чести и деловой репутации против Mind.ua. Суд обязал ООО "Фьючер Медиа" на протяжении 5 дней изъять из двух публикаций на сайте информацию, которая порочит честь и деловую репутацию истца.

"Таким образом, это уже не первый случай, когда интернет-издание занимается публикацией неправдивых данных об конкретном человеке без оснований и доказательной базы, — отмечает Ua.news.

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