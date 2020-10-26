Алена Дегрик Шевцова судится с Mind.ua. 1 млн выигрыша обещает передать фонду Tabletochki

Глава финансовой компании "Леогейминг Пей" Алена Дегрик Шевцова подала в суд по отношению к интернет-изданию Mind.ua, издателем которого является ООО "Фьючер Медиа".
Об этом сообщает издание Ua.news, в распоряжении которого попало исковое заявление.
По данным Ua.news, в иске фигурирует недавняя публикация Mind.ua, которая, по мнению истца порочит ее честь, достоинство и деловую репутацию.
"В своём материале Mind.ua сделали ряд заявлений, касающихся деятельности Алены Шевцовой и ФК Леогейминг Пей, совладельцем которой она является. В частности, в иски требуют привлечь к уголовной ответственности журналиста Любовь Величко и истребовать с самого издания 1 млн грн, — сообщает издание.
Напомним, в июле 2020 года Алена Дегрик Шевцова уже выиграла суд о защите чести и деловой репутации против Mind.ua. Суд обязал ООО "Фьючер Медиа" на протяжении 5 дней изъять из двух публикаций на сайте информацию, которая порочит честь и деловую репутацию истца.
"Таким образом, это уже не первый случай, когда интернет-издание занимается публикацией неправдивых данных об конкретном человеке без оснований и доказательной базы, — отмечает Ua.news.
Другие судебные дела по защите деловой репутации, которые выиграла Алена Дегрик Шевцова:
- Март 2019 года– победа в суде у блогера Алексея Комахи. Такое решение принял Фастовский городской суд Киевской области. Прецедентом для иска и разбирательства стал также пост в Facebook на странице Алексея Комахи, который порочил имя и деловую репутацию Алены Дегрик Шевцовой.
- Сентябрь 2019 года– Алена Дегрик Шевцова выиграла суд у издания "Народная Правда", которое в итоге удалило все неправдивые материалы.
- Январь 2020 года– Алена Дегрик Шевцова выиграла суд у интернет-издания "Апостроф" (apostrophe.ua), которое принадлежит ООО "Европейская медиа группа", который также размещал неправдивую информацию, порочащую деловую репутацию. Представители "Апострофа" подали апелляцию, однако в июле 2020 года проиграли и ее: Киевский апелляционный суд 7 июля 2020 года оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева, отказавшись удовлетворить жалобу ООО "Европейская медиа группа".
- Февраль 2020 года– победа в судебном процессе о защите чести, достоинства и деловой репутации у сайта blackmark.club. Соответствующее решение принял Киевский районный суд города Одессы 10 февраля 2020 года.