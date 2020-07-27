Бывший менеджмент ОГХК обвиняет нынешний в срыве контракта с американской DuPont

Объединенная горно-химическая компания в июле прекратила поставлять ильменит в адрес компании Chemours — подразделения одного из крупнейших мировых химических производителей американской корпорации DuPont.

Об этом говорится на сайте ОГХК, подконтрольном прежнему менеджменту.

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"С середины июля — ни тонны. Прямой покупатель ожидал 15 тысяч тонн. А это — $3,5 млн на зарплаты горнякам". Напомним, в июле в компании образовались кассовые разрывы, и выплата части заработной платы горнякам была задержана. Это подтвердило новое руководство ОГХК.

Chemours приобретает продукцию у ОГХК по прямому контракту, как переработчик. На 2020 год были запланированы объемы на уровне 60 тысяч тонн по цене $230 за т. Компания перерабатывает ильменит по хлоридной технологии в двуокись титана и является крупнейшим игроком на титановом рынке.

В тоже время, как сообщает бывший менеджмент ОГХК, новое руководство 22 июля заключило очередной договор с трейдинговой компанией IMMCO, которая подконтрольна днепропетровскому бизнесмену Виталию Кучуку.

Ранее компания одобрила несколько других договоров с другими компаниями этого предпринимателя.

Бывший менеджмент Объединенной горно-химической компании утверждает, что в июле-августе IMMCO выкупит у ОГХК около 2 тысяч т высокотитанистого ильменита. По своим характеристикам он аналогичен тому, который приобретала у ОГХК компания Chemours — 62-63% TIO2. Но цена реализации компании IMMCO уступает ценовой политике с Chemours — продукт дешевле — $165 за тонну на складе Иршанского ГОКа (филиал ОГХК). Предыдущий же менеджмент указывает, что они продавали такую продукцию по $185 за тонну. " В итоге ОГХК может недополучить на отгрузках высокотитанистого ильменита около 130 тысяч долларов", — утверждают бывшие управляющие ОГХК.

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Еще 2 тысячи тонн рутила производства ОГХК не находят своего покупателя и хранятся на складах Одесского морпорта. Стоимость продукции ориентировочно принесла бы компании $2,2 млн дохода, уверяет прежний менеджмент. "В остатке — портовые склады в Одессе завалены концентратами ОГХК, за ее хранение снимаются деньги. Тот вариант, когда бизнес тонет", — говорится на сайте.

Объединенная горно-химическая компания — АТ "ОГХК" является крупнейшим производителем титановых концентратов в Украине: ильменитового, рутилового, цирконового, дистен-силлиманитового, ставролитового, а также кварцевых песков для строительной и стекольной промышленности. Управляет Вольногорским ГМК и Иршанским ГОКом. 2018 год завершила с чистой прибылью 118 млн грн. Данные за 2019 и 2020 года не обнародованы. До пандемии коронавируса компания была выставлена на приватизацию в июле 2020 года.