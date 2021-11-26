«Чистое фуфло - выделить на это из бюджета миллиарды долларов» - гендиректор Concorde Capital о новой госавиакомпании Зеленского

Анонсированная президентом Зеленским новая государственная авиакомпания может стать очередным коррумпированным продуктом.

Такое мнение высказал во время Business Wisdom Summit генеральный директор и основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

«Все мы стали свидетелями того, что Зеленский собрался создавать очередную компанию. Вместо того, чтобы продавать частному бизнесу, он создает. Это чистое фуфло - выделить из бюджета миллиарды долларов для этого. Ты возьми и продай, чтобы частные люди со своими навыками и знаниями пришли и управляли этой компанией», - заявил Мазепа.

По его словам, в итоге же у нас создаются «очередные коррумпированные компании, из которых ничего не получится».

Гендиректор Concorde Capital также поделился своим видением о приватизации отеля «Днепр» и завода «Большевик».

Он отметил, что сложно говорить, успешны были эти приватизации или нет — а по сути нет даже смысла это оценивать.

«Рынок оценил «Большевик» ровно в ту сумму, которую он стоит. Наверное, «Большевик» мог бы стоить в два раза дороже, если бы у него не было такого прошлого, когда некоторые бизнесмены 90-х годов требовали часть доли этого завода», - отметил Мазепа.

Он добавил, что касательно приватизаций в Concorde Capital всегда выступали за то, что нужно продавать такие активы, так как в руках коррумпированных чиновников они менее эффективны. Однако такие меры зависят только от политической воли.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский заявил о старте создания новой государственной авиакомпании. Планируется, что ее назовут Украинские национальные авиалинии (UNA).