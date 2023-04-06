Столичні чиновники ставлять під удар відносини України із ключовим військовим союзником - ЗМІ

Чиновники Київської міської адміністрації протягом 15 років відмовляються виконувати зобов'язання перед британським інвестором, незважаючи на рішення суду та запропоновану мирову угоду. Суперечка, яка виникла через зрив інвестиційного проєкту з реконструкції Харківської площі у Києві, продовжиться на судовому засіданні 25 квітня, повідомляється у матеріалі “РБК-Україна” .

Конкурс на найкращий проєкт реконструкції площі відбувся ще у 2007 році. Переможцем стала компанія громадянина Великобританії Тамаза Сомхішвілі “Київ Термінал”. Передбачалося, що інвестор збудує офісно-готельний центр, торговельні приміщення, паркінг на 500 місць та автовокзал, причому за право реалізації проєкту “Київ Термінал” сплатив до міського бюджету 14 млн доларів, і ще 10 млн доларів компанія витратила на розрахунки та підготовку. Ці витрати підтвердили фахівці однієї з найбільших консалтингових компаній світу Baker Tilly.

Окрім нового будівництва, план реконструкції передбачав облаштування транспортної розв'язки для покращення пропускної спроможності Харківської площі, куди йде потік машин із Бориспільської траси. За цю частину проєкту відповідала міська влада, “Київавтодор” та Київський метрополітен, однак будівельні роботи так і не було розпочато.

Як зазначається у матеріалі “РБК-Україна”, за кілька років простою проєкту відповідальні за його реалізацію чиновники КМДА відкликали дозвіл на виділення землі інвестору та в односторонньому порядку розірвали договір оренди. Компанія “Київ Термінал” вирішила відстоювати свої інтереси у суді, який у 2019 році виніс рішення на користь інвестора та зобов'язав КМДА відшкодувати збитки інвестора. Міська влада подала та виграла апеляцію, яку надалі скасував Верховний суд, підтвердивши право компанії на відшкодування збитків.

На тлі повномасштабного російського вторгнення “Київ Термінал” у липні 2022 року запропонував органам міської влади укласти мирову угоду, в рамках якої інвестор збирався відмовитись від грошових претензій в обмін на дозвіл побудувати необхідний місту інфраструктурний об'єкт після війни. Київська міська адміністрація відмовилася від цієї пропозиції та вирішила продовжити судову тяганину, черговий етап якої відбудеться 25 квітня поточного року.

Щобільше, у другій половині 2022 року активізувалася медійна кампанія з дискредитації власника компанії Тамаза Сомхішвілі, хоча ні українські, ні європейські партнери підприємця ніколи не висували на його адресу жодних претензій.

"Звинувачення на адресу Тамаза Сомхішвілі активізувалися саме після того, як у липні 2022 року у судовій справі в Україні його українським підприємством було запропоновано укласти мирову угоду, за якою інвестор відмовляється від своїх грошових вимог, у тому числі тих, які були йому вже присуджені судом першої інстанції", – зазначає партнер Wolf Theiss Тарас Думич.

Така поведінка київських чиновників ставить під удар не лише інвестиційний імідж України, а і її відносини із важливим військовим союзником – Великобританією. Як підкреслюють журналісти “РБК-Україна”, між країнами діє угода про взаємний захист інвестицій, яка виявилася прямо порушеною діями КМДА.

“Вочевидь, винні у зриві інвестиційного проєкту та реконструкції Харківської площі досі працюють у КМДА. Ймовірно, вони так бояться відповідальності, що зривають врегулювання спору та мирові угоди з інвестором. Інтерес чиновників в тому, щоб не нести відповідальності не тільки за гроші, що "загубилися" у столичному бюджеті інвестора, але й за бюджетні гроші, які були виділені та списані на підготовку транспортної інфраструктури міста до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року”, – зазначається у статті.