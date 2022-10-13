Трубицын против НАБУ: Чего ждать от суда в резонансном деле

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Дело депутата Киевсовета (фракция «Слуга народа») Владислава Трубицына наконец-то направлено в суд на рассмотрение. Это судебное разбирательство может быть очень интересным, ведь не случайно весь процесс досудебного рассмотрения в ВАКС был не доступен для СМИ. Защита Трубицына заявляет, что «закрыть» от журналистов дело решили, потому что сторона обвинения так и не смогла предоставить убедительных доказательств. А дальнейшее разбирательство в суде уже по существу вполне может пролить свет на крайне болезненную для Киева тему передела рынка киевских МАФов

О деле Трубицына страна узнала буквально за две недели до начала полномасштабного российского вторжения – 9 февраля. Однако широкий резонанс вокруг этой истории был вызван не столько самими обстоятельствами дела, сколько потоком, как выяснилось позже, абсолютно фейковой информации, разлетевшейся по СМИ и соцсетям. Тогда, судя по сообщениям медиа, НАБУ провело в Киеве едва ли не целую спецоперацию с погонями и облавами по задержанию. Якобы Трубицына пытались задержать непосредственно при получении взятки, однако он скрылся на автомобиле и был объявлен в розыск, а уже под вечер обнаружен в здании Оболонской РГА, где депутат якобы прятался от детективов НАБУ.

Впрочем, буквально на следующий день выяснилось, что на самом деле все было куда прозаичней. Тогдашний глава НАБУ Артем Сытник на пресс-конференции 10 февраля сообщил, что ни погонь, ни бегства Трубицына, ни попытки спрятаться в РГА, что с самого начала выглядело как полный абсурд, на самом деле не было. Трубицын, как оказалось, на месте якобы передачи взятки не присутствовал, ни от кого не скрывался, сам вышел к детективам, когда те к нему пришли в здание Оболонской РГА, а, получив от них подозрение в получении неправомерной выгоды, тут же выразил готовность полностью сотрудничать со следствием и отдал мобильный телефон.

В этом деле есть еще пятеро фигурантов: помощник депутата, три руководителя коммунальных предприятий Киева и киевский бизнесмен. Они подозреваются в получении неправомерной выгоды общей суммой 1,39 млн грн за предоставление предпринимателю Андрею Максименко права размещения объектов сезонной торговли, так называемых "купав". Сумма взятки, как утверждает следствие, якобы была поделена на два транша. Первый – в размере 130 тыс. грн передали якобы еще в декабре 2021 года, а передача основной суммы в 1,26 млн якобы состоялась как раз 9 февраля.

Однако уже с первого дня стало понятно, что в этом деле, все далеко не так просто и понятно, как это пытается представить НАБУ. Во-первых, сразу же стало очевидно, что поток фейковых сообщений в СМИ, которыми сопровождалось задержание – это целенаправленная информационная атака на Трубицына, а значит в этом деле есть явная политическая мотивация, а не правовая. А во-вторых, на судебном заседании по избранию меры пресечения для подозреваемых, выяснилось слишком много деталей, которые явственно показывают заангажированность НАБУ.

Дело в том, что вся доказательная база НАБУ по этому делу строится на показаниях одного свидетеля, того самого предпринимателя Андрея Максименко, который на самом деле не совсем предприниматель. В 2019 году Максименко занимал должность начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области, был взят с поличным при получении 90 тысяч долларов взятки, его дело расследовало НАБУ, передало материалы в суд, но до суда дело так и не дошло. Таким образом, главный свидетель НАБУ в этом деле – мало того, что взяточник, так еще и лицо, находящееся "на крючке" НАБУ, которому грозит до 12 лет тюрьмы. Факт зависимости главного свидетеля от НАБУ настолько очевиден, что его в суде не решились отрицать даже представители обвинения.

Кроме того, собранные НАБУ доказательства вины подозреваемых, мягко говоря, крайне сомнительны. Вся доказательная база строится на записях разговоров Трубицына с Максименко, и на этих записях все, что касается коррупции озвучивает именно Максименко, а не Трубицын. Да и вне контекста, такие разговоры оставляют слишком много возможностей для трактования. К тому же, нет никаких сомнений, что находящийся на крючке НАБУ Максименко был специально "откомандирован" НАБУ к Трубицыну и более года пытался спровоцировать депутата на какие-то неосторожные высказывания, которые бы дали основания того обвинить. И раз НАБУ потратило столько времени и ресурсов на деятельность своего спецагента, напрашивается вывод, что Трубицына целенаправленно хотели "сбить".

Кроме того, как позже выяснилось, ряд доказательств, о которых сторона обвинения говорила в суде, просто "потерялись" во время следствия. Это касается и суммы якобы первого транша взятки – 130 тыс. грн, которые должны были быть вещдоком, по словам обвинения, просто "потерялись", и неких "таблиц" с данными о суммах якобы неправомерной выгоды, о чем заявляли в НАБУ, у следствия тоже "не нашлось".

Кроме того, стоит обратить внимание и на сумму залога, установленную для Трубицына, которая составила почти 15 млн грн, что более чем в 10 раз превышает озвученную обвинением сумму предполагаемой взятки и выглядит откровенно неоправданной.

Таким образом, на момент передачи дела в суд можно констатировать: в деле существует явная политическая мотивация, доказательства вины построены на показаниях явно зависимого от НАБУ "агента", а сами доказательства откровенно неубедительны. Неудивительно, что досудебное следствие по этому делу продолжалось аж восемь с половиной месяцев, несмотря на требования защиты Трубицына не тянуть с передачей дела в суд. Однако никаких новых доказательств сторона обвинения так и не предоставила и теперь суд будет устанавливать виновен ли депутат.

Что касается позиции самого Трубицына, то он свою вину категорически отрицает и считает это дело расправой за его политическую позицию. Большую часть времени следствия по этому делу продолжается полномасштабное российское вторжение, однако Трубицын находится на виду, занимается публичной политической деятельностью и волонтерством, собирает средства для ВСУ и ТрО. Более того, защита Трубицына неоднократно просила ВАКС передать дело в суд, чтобы не затягивалось его рассмотрение по существу, так как никак новых доказательств следствие предоставить не смогло.

Примечательно, что пока суд рассматривал материалы следствия, в Киевсовете пытались сместить Трубицына с должности главы Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. Новым претендентом был заместителем главы фракции "Єдність" Ваган Товмасян. Главным выгодополучателем этого СМИ называли депутата Киевсовета от УДАРа и бывшего советника мэра Киева Дмитрия Белоцерковца.

Белоцерковец давно продвигает свой план реформировать правила размещения МАФов в столице, который был крайне негативно воспринят предпринимателями Киева. Бизнес поддержали Трубицын и другие депутаты от «Слуги народа» в Киевсовете. Летом 2021 года попытка протянуть реформу от Белоцерковца вызвала массовые акции протеста предпринимателей, что заставило УДАР временно отказаться от этой идеи. Однако после скандала Белоцерковец получил повод вновь пытаться установить свой контроль над киевскими МАФами. Но это решение так и не было принято.

Получается, что сомнительное с точки зрения доказательной базы коррупционное дело Трубицына оказалось очень на руку его главным политическим оппонентам из УДАРа и Белоцерковцу лично.

Стоит ожидать, что рассмотрение дела Трубицына в суде по существу, которое состоится уже в ближайшее время, окончательно прояснит, почему НАБУ оказалось настолько заангажировано в этом деле и, где в Киевсовете нужно искать коррупцию на самом деле.