Бывшего главу ОГХК уличили в подписании контрактов с фиктивными фирмами и предприятиями РФ

Экс-глава правления государственной акционерной компании ОГХК Артур Сомов заключал контракты со структурами Дмитрия Фирташа, несуществующими индийскими компаниями и предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом идет речь в расследовании журналистов издания "Аргумент".

Отмечается, что теперь уже бывший и.о. главы правления ОГХК Артур Сомов ранее публично заявлял, что принципиально не работает с российскими и крымскими "прокладками". Однако, как выяснили журналисты, это не помешало ему заключить ряд контрактов со структурами Group DF, фиктивными индийскими фирмами и филиалами российской корпорации ВСМПО-АВИСМА.

Так, по словам авторов статьи, в июне 2021 года ОГХК подписал контракт на поставку рутилового концентрата с компанией JHan Corp Ltd. Анализ открытых источников выдает ссылки на ресурсы, где указано, что основным партнёром компании J Han Corp является ПРАТ "Крымский Титан", с которым она сотрудничает уже много лет. Также среди основных поставщиков числятся компании "Сумыхимпром" и "ХимВектор", входящие в группу DF.

Кроме того, 17 августа 2021 года и.о. главы правления ОГХК Артур Сомов подписал Контракт № 122/1-21 от 17 августа 2021 года с фиктивной компанией S.K. Mine-Chem на сумму 12 млн долларов и сразу заключил спецификацию на сумму 3 млн 192 тысячи долларов для поставки продукции на сумму свыше 3 млн долларов уже в августе-сентябре 2021 года.

При этом, как отмечает издание, данные о компании S.K. Mine-Chem отсутствуют на официальном сайте Министерства корпоративных дел Индии и в официальных реестрах индийских налогоплательщиков. Согласно подписанному Сомовым контракту, у предпринимателя KALPESH RAMOLIA есть номер GST, который присваивают, если годовой оборот составляет свыше 40 рупий (чуть больше 14 грн) или в случае ведения онлайн-бизнеса.

Получается, что руководитель крупнейшей украинской госкомпании впервые за 65-летнюю историю ОГХК подписал многомиллионный (12 млн долларов) контракт на поставку титанового сырья с каким-то мелким индийским предпринимателем, который не может являться конечным потребителем продукции ОГХК, представлять интересы добросовестных потребителей сырья, не распоряжается легальными собственными средствами и не в состоянии что-либо кому-то официально гарантировать, в т.ч. финансово, отмечают журналисты.

В статье говорится, что индийский предприниматель KALPESH RAMOLIA и S.K. Mine-Chem осуществили контракт с ОГХК в интересах эмиратской офшорной компании Defessa Trans F.Z.E. В 2021 году Defessa Trans F.Z.E. приобрела у S.K. Mine-Chem три поставки рутилового концентрата, и эта индийская "фирма" была единственным поставщиком сырья для Defessa Trans F.Z.E. Кроме того, при бывших топ-менеджерах ОГХК Журило и Перцеве, Defessa Trans FZE в течение нескольких лет поставляла титановое сырье для российской госкорпорации "ВСМПО-АВИСМА" и до сих пор имеет просроченный долг перед ОГХК в размере 15 млн долларов по иску в Международный коммерческий арбитражный суд при ТТП Украины.

Также в статье приводятся материалы другого журналистского расследования, из которого видно, что филиалы ОГХК осуществляли поставки своей продукции для российской корпорации "ВСМПО-АВИСМА" в апреле 2020 года, в мае и июне 2021 года. На приводимых в качестве примера документах стоят печати Харьковской таможни ГФС, а также Белгородской и Свердловской таможен. На документе стоит также печать ОГХК.