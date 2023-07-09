За информатаками на Кличко стоит Ермак, а воинов ВСУ используют втемную - СМИ

За информационными атаками на городского голову Киева Виталия Кличко стоит руководитель Офиса президента Андрей Ермак, поручивший решение этого вопроса коммуникационщику и фигуранту дел НАБУ Юрию Голику.

Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Марьян Ощановский, передает "Прямой".

Речь идет прежде всего о претензиях общественных активистов к Виталию Кличко в отношении председателя компании "Киевгорстрой", который недавно был отстранен от должности на время аудита.

"Так эта история выглядит снаружи: обеспокоенные развитием города неравнодушные граждане выражают публично свои замечания работе городских властей. Впрочем, есть один небольшой, но немаловажный нюанс. По данным источников, давление на Кличко, которое происходит из-за отдельных "лидеров мнений" и "общественных активистов", может быть частью спланированной системной кампании, за которой стоит человек по имени Андрей Ермак. Исполнителем заказа якобы является коммуникационщик и фигурант уголовных дел НАБУ Юрий Голик. Именно Голик, по информации источника, плотно сотрудничает с экс-народным депутатом Юрием Левченко, ранее входившим в партию "Свобода", а ныне возглавляет свою микрополитсилу "Народовластие" и всячески продвигает активистов своей партии в публичной плоскости", - написал Ощановский.

По его информации, одним из таких активистов является участник российско-украинской войны Олег Симороз, баллотировавшийся от партии "Народовладдя" в 2020 году в Киевсовет. Симороз является городским активистом, борющимся против незаконной застройки.

Итак, когда он написал критический пост в отношении Кличко и Кушнира, в частности, и о связях последнего со старыми делами Минобороны, и об отсутствии решений мэра об увольнении главы "Киевгорстроя", это выглядело вполне органично.

"Более того, Олег Симороз мог и не знать, что, предложив ему написать такой пост, Левченко (сам он также публично критикует Кличко) на самом деле привлекает своего товарища "на подряд" к Голику", - пишет Ощановский.

Голик, и, очевидно, с его подачи и Левченко, не впервые эксплуатируют "втемную" искреннюю активистскую позицию воина ВСУ, отмечает эксперт. До этого они также публиковали другие посты о Кушнире, а также вместе критиковали Кличко за выступления на урбанфоруме во Львове.

Кроме того, ранее нардеп Александр Дубинский писал о возможном "вбросе" через Симороза недостоверной информации о якобы причастности Дубинского к махинациям с землей больницы в Киеве, а также о якобы влиянии на председателя Киевского областного совета.

"Вполне вероятно, что Олег искренне протестует против несправедливости в городе, более того, его энтузиазма и энергии вполне хватит для активной политической деятельности. Однако стоит ли начинать карьеру борца за справедливость с участия в заказных активностях, явно направленных не на улучшение жизни киевлян, а на передел власти в столице и желание получить под свой контроль как можно больше финансовых потоков Андреем Ермаком и его окружением и бизнес-партнерами. Об этом, кстати, также делало расследование издание Bihus.info. Так что, возможно, другим активистам, завербованным Голыком, стоит выучить матчасть, прежде чем вступать в драку на одной из сторон”, – резюмирует политолог.